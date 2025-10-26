Demetevler Metro İstasyonunda Duman Paniği

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro istasyonunda yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Demetevler Metro istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, metro aracındaki yolcuları tahliye etti. Tahliye sırasında araçtan duman çıktığını gören yolcular paniğe kapıldı.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ederken, metro istasyonuna girişler kapatıldı.

Bölgedeki ulaşım aktarmalı olarak ring seferleri ile sağlanıyor.