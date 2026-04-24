Dem Partili Özgül Saki: "24 Nisan 1915 Yalnızca Geçmişi Anmak Değil, Bugünü Değiştirmek İçin de Kritik Bir Eşiktir"

(TBMM) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "AKP iktidarına ve İstanbul Valiliğine bu yasaktan vazgeçin diyoruz. 24 Nisan 1915 yalnızca geçmişi anmak değil, bugünü değiştirmek için de kritik bir eşiktir" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TBMM'de düzernlediği basın toplantısında, 24 Nisan 1915 Ermeni olaylarını değerlendirdi. Saki, "Bundan tam 111 yıl önce 24 Nisan 1915 günü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 250 Ermeni aydın ve siyasetçi evlerinden alınarak zorla sürgüne gönderildi ve daha sonra kendilerinden haber alınamadı" dedi.

24 Nisan anmalarına yönelik yasaklara da değinen Saki, şu görüşleri dile getirdi:

"24 Nisan'ı Anma Platformu, Kadıköy Süreyya Operası önünde saat 19.00'da anma yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu ancak valilik son dört yılda olduğu gibi bu yıl da izin vermedi. 24 Nisan'ı Anma Platformu yaptığı açıklamada, 'Demokrasinin gelişmesi, birarada yaşama kültürünün şekillenmesinde, şiddetin ve nefret söyleminin geriletilmesinde en önemli adım 24 Nisan'da kaybettiklerimizi insanları, canlıları, kültürü, gelenekleri hatırlatmak, unutmadığımızı göstermek ve yüzleşmektir. Anmanın yasaklanmasını protesto ediyor ve karar vericilerine tutumlarını gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz' diyorlar. Biz de AKP iktidarına ve İstanbul Valiliğine bu yasaktan vazgeçin diyoruz. 24 Nisan 1915 yalnızca geçmişi anmak değil, bugünü değiştirmek için de kritik bir eşiktir."

Gazeteci Tuğçe Yılmaz'ın üç yıl önce yayınlanan "Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas" başlıklı haberini hatırlatarak "Bu haberi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca hakkında dava açıldı. Yılmaz'ın yargılanmasını da buradan protesto ediyoruz. Derhal bu davanın düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

Özgül Saki, 24 Nisan'ın yalnızca tarihsel bir anma günü olmadığını belirterek, "Bu tarih, geçmişle kurulan ilişkilerin bugünkü siyasal, hukuki ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini görünür kılan kritik bir eşiktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA