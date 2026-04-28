Haberler

Dem Partili Çiçek'ten 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirenler İçin Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, 28 Nisan'ın iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için anma ve yas günü ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

(TBMM) - Dem Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, 28 Nisan'ın iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için anma ve yas günü ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2001 yılında 28 Nisan'ı 'Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü' ilan ettiğini, 30'dan fazla ülkede 28 Nisan'ın "İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü" olarak kabul edildiğini belirterek 8 Nisan'ın iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için anma ve yas günü ilan edilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Çiçek, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik maliyetler gerekçesiyle işveren veya işveren vekilleri iş güvenliğine yönelik mevzuatı angarya olarak görmekte ve işletme yetkililerinin büyük bir kısmı mevzuat uygulamasına direnç göstermektedir. Ayrıca yasal mevzuattaki boşluklar, iş sağlığı güvenliği uzmanlarının yetkiler bakımından güçsüz bırakılması, yaşanan bazı olumsuzluklarda sorumluluğun sadece iş güvenliği uzmanlarına yüklenmesi, iş cinayetlerinin ardındaki diğer sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik krizin derinleştiği son yıllarda da iş cinayetlerinde de ciddi bir artış gözlenmektedir. İşçilerin yaşamları, ekonomik krizin etkileri azalsın diye feda edilmiştir. Bu nedenle 28 Nisan Günü, iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için anma ve yas günü ilan edilerek bu hayati meseleye dair toplumsal farkındalık oluşturulmalı."

Kaynak: ANKA
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi