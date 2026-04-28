Dem Partili Çiçek'ten 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirenler İçin Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi

(TBMM) - Dem Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, 28 Nisan'ın iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için anma ve yas günü ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2001 yılında 28 Nisan'ı 'Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü' ilan ettiğini, 30'dan fazla ülkede 28 Nisan'ın "İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü" olarak kabul edildiğini belirterek 8 Nisan'ın iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için anma ve yas günü ilan edilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Çiçek, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik maliyetler gerekçesiyle işveren veya işveren vekilleri iş güvenliğine yönelik mevzuatı angarya olarak görmekte ve işletme yetkililerinin büyük bir kısmı mevzuat uygulamasına direnç göstermektedir. Ayrıca yasal mevzuattaki boşluklar, iş sağlığı güvenliği uzmanlarının yetkiler bakımından güçsüz bırakılması, yaşanan bazı olumsuzluklarda sorumluluğun sadece iş güvenliği uzmanlarına yüklenmesi, iş cinayetlerinin ardındaki diğer sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik krizin derinleştiği son yıllarda da iş cinayetlerinde de ciddi bir artış gözlenmektedir. İşçilerin yaşamları, ekonomik krizin etkileri azalsın diye feda edilmiştir. Bu nedenle 28 Nisan Günü, iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için anma ve yas günü ilan edilerek bu hayati meseleye dair toplumsal farkındalık oluşturulmalı."

