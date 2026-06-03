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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Savaş Buldan'ın anmasına katıldı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen Savaş Buldan'ın mezarı başında düzenlenen anma töreninde faili meçhul dosyalarının aydınlatılmasını ve katillerin yargılanmasını talep etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 32 yıl önce öldürülen Savaş Buldan'ın mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Avcılar Mezarlığı'nda düzenlenen anmada, 1994 yılında öldürülen Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay için dua edildi.

Burada konuşan Tuncer Bakırhan, faili meçhul dosyalarının Adalet Bakanlığı tarafından açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bakırhan, "Yeter, 32 yıl geçti. Artık katilleri gün yüzüne çıkartın, bunlardan adalet karşısında hesap sorun ve ailelerin bir nebze de olsa gönüllerini alın." dedi.

Törende konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Buldan, soruşturma ve yargılama yapılmadığını, zanlıların cezalandırılmadığını söyledi.

Törene, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Savaş Buldan'ın kızı Zelal Buldan ile Adnan Yıldırım'ın kızı Leyla Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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