DEM Parti Sözcüsü: Masada Yer Almak Çözümün İtiçi Gücü Olacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Masada yer almak çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yer almak demektir." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Meclis'te kurulacak komisyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Kurulacak komisyonun ilk toplantısından sonra bir yol haritasıyla ilgili daha net bilgilerin ortaya çıkacağını belirten Doğan, bir masa metaforu etrafında tartışmaların sürdüğünü ifade etti.

Doğan, "Bu konuya ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor. Masada yer almak çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yer almak demektir. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu ülkedeki bütün farklılıkların kendi özgünlükleriyle, temsiliyetleriyle yer alabilmelerini istiyoruz. Bizim barış, demokratik çözüm ve bunlar için mücadele dediğimiz şey tam olarak böyle bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Güçlerin birleştirilmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Doğan, "O yüzden Meclis'te kurulacak komisyona da böyle yaklaşmak gerekli. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız bir demokrasi olmasını istiyoruz. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız, eşit bir kardeşlik hukukunun yaşam bulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.