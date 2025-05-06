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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Sonrası Taziyeler Kabul Ediliyor

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Sonrası Taziyeler Kabul Ediliyor
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle vefatının ardından partililer ve ailesi taziyeleri kabul ediyor. Taziye yeri Cemal Reşit Rey Konser Salonu olarak belirlendi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından parti temsilcilerinin ve ailesinin taziyeleri kabulü devam ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybeden Önder için bugün taziye yeri olarak Cemal Reşit Rey Konser Salonu belirlendi.

Salona gelen vatandaşlarla, partililer, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kardeşi Ali Önder'e taziye dileklerini iletti.

Salonun girişine konulan masada yer alan Önder'in fotoğrafının etrafına çiçek ve mumlar bırakıldı. Gelen kişiler masanın yanında fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, taziye dileklerini iletenler Önder için anı defterini doldurdu.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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