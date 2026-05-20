Malatya'daki Deprem... Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Geçmiş Olsun Mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti ve yetkilileri önlem almaya çağırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüreğimizi yakacak hiçbir olumsuz haber almamayı diliyorum. Yetkilileri gerekli önlemleri almaya ve artçı sarsıntılara karşı tüm yurttaşlarımızı hasarlı yapılardan ve riskli alanlardan uzak durmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz hiçbir yurttaşımızın zarar görmemesi, can ve mal kaybının yaşanmamasıdır. Yetkili kurumları gerekli tedbirleri hızla almaya, yurttaşlarımızı da artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
