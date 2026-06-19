(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Üniversite sınavına girecek tüm gençlere yürekten başarılar diliyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan vatandaşlara sosyal medya hesabından başarılar diledi. Hatimoğulları, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite sınavına girecek tüm gençlere yürekten başarılar diliyorum. Biliyorum; uzun, yorucu ve emek isteyen bir süreçten geçtiniz. Umarım bu büyük emeğiniz karşılığını bulur… Sınavlarınızın gönlünüzce geçmesini, emeklerinizin güzel bir geleceğe kapı aralamasını diliyorum. Ama unutmayın; hiçbir sınav sizin hayallerinizden, umudunuzdan ve hayatınızdan daha büyük değil. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Daha adil, özgür ve güzel bir geleceği birlikte kuracağız. Kalbiniz ferah, yolunuz açık olsun sevgili gençler"

Kaynak: ANKA