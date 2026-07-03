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Deniz Göktaş'ın Tutuklanması... Tülay Hatimoğulları: "Bu İktidar Gülmeyi Yasaklamak İstiyor"

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, iktidarın sanat ve mizaha tahammülsüz olduğunu, gülmeyi yasaklamak istediğini söyledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin, "Sanata, mizaha, akademiye, bilime tahammüllerinin olmadığını bir kez daha gösterdiler ve gerçekten bunun adı gülmeyi yasaklamaktır. Bu iktidar gülmeyi yasaklamak istiyor. O yüzden Deniz Göktaş'ın bu tutukluluğunu asla kabul etmiyoruz. Bizler onun yanındayız ve er ya da geç mutlaka bu baskıcı sistem değişir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

Deniz Göktaş'ın tutukluluğunu kabul etmediklerini vurgulayan Hatimoğulları, "Bugün Türkiye'de mizaha bu kadar büyük bir baskının yapılması zaten bu antidemokratik uygulamaların ve baskıcı rejimin geldiği düzeyi bize gösteriyor. Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' eserini ben de izledim ve gerçekten detaylı baktım. Orada ne İslami değerleri bir aşağılama var ne başka bir şey var" dedi.

Hatimoğulları, Göktaş'ın gösterisinde siyasi öznelere ve sisteme ilişkin eleştirilerin yer aldığını kaydederek, şunları söyledi:

"1980'de askeri darbe oluyor. 1984'te Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın kabarelerinde yasaklar deliniyor ve yayımlanıyor. Düşünün, askeri yönetimde dahi o zaman dönemin darbecileri eleştirilebiliyor, sistem eleştirilebiliyor. Bu, Türkiye'de mevcut olan sistemin kurduğu tahakkümün göstergesi. Sanata, mizaha, akademiye, bilime tahammüllerinin olmadığını bir kez daha gösterdiler ve gerçekten bunun adı gülmeyi yasaklamaktır. Bu iktidar gülmeyi yasaklamak istiyor. O yüzden Deniz Göktaş'ın bu tutukluluğunu asla kabul etmiyoruz. Deniz Göktaş yalnız değil. Bizler onun yanındayız ve er ya da geç mutlaka bu baskıcı sistem değişir. Bizler gülmenin yasak olmadığı, mizahın yasak olmadığı, özgürce gülünebilecek ve kahkaha atılabilecek günleri tesis edeceğimize de yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA
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