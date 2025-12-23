Dem Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü.

(TBMM) - Dem Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de bir araya geldi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, "Barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli sonuçları ve etkileri olacağını baştan da söylüyorduk. Bundan sonra da bu etki devam edecek. Hem demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazım aşamasına gelinmiş oldu. Son olarak ortak raporun da yine ocak ayının başlarında ortaya çıkması planlanıyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor" dedi. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan Buldan da süreç içerisinde siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olmasının önemine dikkat çekerek, "Aynı zamanda yüksek bir iradenin de yani parlamentonun bu sürece sahip çıkması da bizim açımızdan önemli, süreç açısından önemli" dedi

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrasında Heyet, gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Sancar: "Hukuksal güvenceler sadece bu süreç ile sınırlı değil, bütün toplumun için gerekli"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, görüşmeye ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonun kurulmuş olması tarihsel önemdeydi. Şimdiye kadar olmamış bir durumdu. Dolayısıyla barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli sonuçları ve etkileri olacağını baştan da söylüyorduk. Bundan sonra da bu etki devam edecek. Hem demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazım aşamasına gelinmiş oldu. Son olarak ortak raporun da yine ocak ayının başlarında ortaya çıkması planlanıyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor.

Bugün Adalet Bakanlığıyla ve heyeti ile yaptığımız görüşme, şimdi Sayın Numan Kurtulmuş'la yaptığımız görüşmenin toplamından şunu söylüyorum. Evet, bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreç ile sınırlı değil. Bütün toplumun için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve uygulaması toplumsal barışın bütün ülkedeki yapılması için önemli. Demokrasi hepimizin için hepimiz için önemli. Bütün ülke için önemli. Barış hem Kürt sorunu hem Türkiye'nin tamamında hem de bütün bölgede Orta Doğu'da çok hayat bir ihtiyaç. Bunların birbiriyle ilişkisi ve etkisi etkileşimi de yine konuşmaların görüşmelerimiz içinde yer almıştır. Biz Sayın Nurman Kurulmuş'a çalışmalarından dolayı da teşekkürlerimizi ilettik. Sizlere de teşekkür ediyoruz."

Buldan'da Kurtulmuş'a teşekkür...

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da görüşmenin iyi geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli olan şu elbette ki bu süreç içerisinde siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olması çok önemli süreç açısından ama aynı zamanda yüksek bir iradenin de yani parlamentonun bu sürece sahip çıkması da bizim açımızdan önemli, süreç açısından önemli. O yüzden Sayın Numan Kurtulmuş'un Komisyon Başkanı olarak bu iradeye hem sahip çıkması hem de yapıcı rolünden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve ocak ayı ortalarında da nihayete ermesi konusunda biz de hem kendi görüşlerimizi ifade ettik. Hem de Sayın Kurtulmuş'un görüşlerini aldık. Güzel bir görüşme oldu."