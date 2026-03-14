Dem Parti: "Salih Müslim'in Cenaze Törenine Katılmak Üzere Rojava'ya Giden Heyetimiz Kobane'ye Ulaştı"

DEM Parti, PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in cenaze törenine katılmak üzere Rojava'ya giden heyetinin Kobane'ye ulaştığını duyurdu.

(ANKARA) - Dem Parti, aralarında Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da bulunduğu, PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in yarınki cenaze törenine katılmak üzere Rojava'ya giden parti heyetinin Kobane'ye ulaştığını bildirdi.

Heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MYK Üyesi Derya Arslan, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç, TJA aktivisti Sebahat Tuncel, Çetin Arkaş ve Kürt siyasetçi Leyla Zana'dan oluşuyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Can pazarı! Ölü ve yaralılar var
Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin kaybettiği maç sonrası harekete geçti

Fenerbahçe yenilir yenilmez harekete geçti
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak

Bölge alev alev! 7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı

Milyonların beklediği kritik toplantıya geldiler, sonuç ne olacak?
Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti