DEM Parti Eş Genel Başkanları, Tahliye Olan ESP Eş Genel Başkanı'nı Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ESP'nin tahliye olan Eş Genel Başkanı Deniz Aktaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ESP'nin tahliye olan Eş Genel Başkanı Deniz Aktaş'ı ziyaret etti.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bileşen partimiz ESP'nin tahliye olan Eş Genel Başkanı Deniz Aktaş'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadesine yer verildi.

