Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

CHP lideri, yeni dönemde 12 ismin üstünü çizdi
Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Özgür Özel'in "cunta" çıkışına Bakan Fidan'dan zehir zemberek tepki
Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti

Fenerbahçe Trabzonspor'u gole boğdu

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Özgür Özel'i Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bugün düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP'nin bugün yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tekrar Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etttiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.