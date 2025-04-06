DEM Parti Eş Genel Başkanları, Özgür Özel'i Tebrik Etti

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bugün düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP'nin bugün yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tekrar Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etttiği ifade edildi.