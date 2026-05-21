Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanları'ndan 21 Mayıs Çerkes Sürgünü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'ne ilişkin açıklama yaptı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'ne ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 21 Mayıs 1864'ün "Çerkes halkının sürgünle, soykırımla ve büyük bir yıkımla yüz yüze bırakıldığı, hafızalarda derin izler bırakan kara bir tarih" olduğunu belirtti. Bakırhan, ana yurtlarından koparılan ve yüz binlercesi sürgün yollarında yaşamını yitiren Çerkes halkının acısını paylaştığını ifade ederek, hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da 21 Mayıs 1864'ün Çerkes halkının hafızasına sürgün ve soykırım olarak kazınan bir tarih olduğunu söyledi. Yurdundan koparılan Çerkes halkının dili, kültürü ve varlığıyla yok edilmek istendiğini belirten Hatimoğulları, yaşamını yitirenleri saygıyla andı. Hatimoğulları ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bu tarihsel olayla yüzleşilmesi ve Çerkes Soykırımı'nın tanınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor