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DEM Parti Eş Genel Başkanları HDK ve bileşen partileriyle Genel Merkez'de buluştu

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DEM Parti Eş Genel Başkanları HDK ve bileşen partileriyle Genel Merkez'de buluştu
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HDK ve bileşen partilerinin eş genel başkanları ve eş sözcüleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi. Toplantıda Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile Çerçeve Yasa ele alındı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HDK ve bileşen partilerinin eş genel başkanları ve eş sözcüleriyle bir araya geldi. Toplantıda, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" ve "Çerçeve Yasa" ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HDK ve bileşen partilerimizin eş genel başkanları ve eş sözcüleriyle Genel Merkezimizde bir araya geldi. Toplantıda, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve Çerçeve Yasa dahil olmak üzere gündemdeki gelişmelere ve politik mücadele hattına dair tartışmalar yürütüldü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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