DEM Parti'den Davutoğlu'na destek: 'Soruşturma doğru değil'

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan feshedilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılan Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız görüşmede, parti liderleri ve siyasiler hakkında düşüncelerini açıkladıkları için soruşturma açılmasının doğru olmadığını belirtti" denildi.

Kaynak: ANKA