DEM Parti'li Bakırhan, Suruç'ta yürüyüşe katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Suriye'deki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla yapılan yürüyüşe polis müdahale etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun ve bazı DEM Parti'li milletvekilleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Ayn el-Arab sınırına yakın bir parka yürüdü. Sınıra yürümek isteyen gruba polis izin vermeyince tartışma çıktı. Bazı kişiler polis barikatlarına taş atınca ekipler müdahalede bulundu.

Yaşanan gelişmeleri takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı, zırhlı aracının çarpması sonucu ayağından yaralandı. Şeyhanlı, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın ise açıklama yapmadan ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
