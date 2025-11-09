DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İshak Tepe'yi Andı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt dili ve kültürüne kattıklarıyla, bilgeliği ve cesaretiyle yolumuzu aydınlatan Cumartesi İnsanlarından İshak Tepe'yi kaybettik" dedi.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kürt dili ve kültürüne kattıklarıyla, bilgeliği ve cesaretiyle yolumuzu aydınlatan Cumartesi İnsanlarından İshak Tepe'yi kaybettik. Çok üzgünüm. İshak Tepe, gözaltında katledilen oğlu gazeteci Ferhat Tepe'nin ve tüm faili meçhul cinayetlerde katledilen canlarımızın akıbetini 32 yıl boyunca bıkmadan usanmadan sordu. Onun ardında bıraktığı adalet arayışını, değerli mirasını her zaman yaşatacağız. Ailesinin, Kürt halkının ve hepimizin başı sağ olsun…"