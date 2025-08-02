DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Terörsüz Türkiye Sürecini Değerlendirdi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için TBMM'de kurulacak komisyonun önemine vurgu yaptı. Bakırhan, komisyonun geçmişin yaralarını sarması gerektiğini belirtti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakırhan, parti genel merkezindeki toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye bu kırılganlıkların olduğu bölgede bir kesişme noktasıdır." diyen Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin aynı zamanda bir anahtar rol oynayacağını vurguladı.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun önemli olduğunu belirten Bakırhan, "Bu komisyon aslında çok tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır. Bu komisyonun görevi, geçmişin yaralarını sarmak olmalıdır. Bunu başarırsa 86 milyon kazanır." diye konuştu.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel