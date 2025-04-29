DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına "Bu operasyonlar, toplumsal muhalefeti bastırmayı ve mücadele alanlarını daraltmayı hedefliyor. Barışı savunanlar, eşitlik isteyenler, özgürlüğü talep edenler gözaltına alınamaz. Barış, eşitlik, adalet ve özgürlük talebi suç değildir" diye tepki gösterdi.

Tuncer Bakırhan, 1 Mayıs öncesi İstanbul'da yapılan gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakırhan'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları öncesi başta bileşen partilerimiz olmak üzere emek ve demokrasi güçlerine yönelik gerçekleştirilen gözaltıları kabul etmiyoruz. Bu operasyonlar, toplumsal muhalefeti bastırmayı ve mücadele alanlarını daraltmayı hedefliyor. Barışı savunanlar, eşitlik isteyenler, özgürlüğü talep edenler gözaltına alınamaz. Barış, eşitlik, adalet ve özgürlük talebi suç değildir. DEM Parti olarak, halkların demokratik ve özgür geleceği için mücadele eden tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içerisinde olacağız. Baskılarla, gözaltılarla, operasyonlarla halkların mücadelesi engellenemez!"