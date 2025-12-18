DEM Parti'den "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü"ne ilişkin açıklama Açıklaması

DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonunca, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nün, dünyada göçmenlere yönelik hak ihlallerinin görünür kılınması açısından önemli olduğu belirtildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 1990'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen "Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme" sonrasında 18 Aralık'ın Uluslararası Göçmenler Günü ilan edildiği anımsatıldı.

"Bu tarih tüm dünyada göçmenlerin maruz bırakıldığı emek sömürüsünün, hak ihlallerinin, ırkçılığın ve dışlayıcı politikaların görünür kılınması açısından önemlidir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, göçmenlere yasal geçiş ve güvenceli statü hakkı tanınması, göçmen kampları ve geri gönderme merkezlerinin kapatılması, göçmenlerin sigorta ve sendika haklarının güvence altına alınması, göçmen kadınlar için koruma mekanizmalarının oluşturulması, sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması talep edildi.