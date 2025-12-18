Haberler

DEM Parti'den "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü"ne ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nün göçmen hakları ihlallerinin görünür kılınması açısından önemini vurguladı ve göçmenlerin haklarıyla ilgili taleplerini sıraladı.

DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonunca, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nün, dünyada göçmenlere yönelik hak ihlallerinin görünür kılınması açısından önemli olduğu belirtildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 1990'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen "Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme" sonrasında 18 Aralık'ın Uluslararası Göçmenler Günü ilan edildiği anımsatıldı.

"Bu tarih tüm dünyada göçmenlerin maruz bırakıldığı emek sömürüsünün, hak ihlallerinin, ırkçılığın ve dışlayıcı politikaların görünür kılınması açısından önemlidir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, göçmenlere yasal geçiş ve güvenceli statü hakkı tanınması, göçmen kampları ve geri gönderme merkezlerinin kapatılması, göçmenlerin sigorta ve sendika haklarının güvence altına alınması, göçmen kadınlar için koruma mekanizmalarının oluşturulması, sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması talep edildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title