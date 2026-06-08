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DEM Parti Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınadı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıları kınıyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir, bu tür saldırılar kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
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