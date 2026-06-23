Tuncer Bakırhan: NATO'yu Eleştirmek, Demokratik Hakları Kullanmak Suç Değildir

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "NATO Zirvesi gerekçe edilerek siyasetçilerin, demokratik kitle örgütü temsilcilerinin ve sosyalistlerin gözaltına alınması kabul edilemez. NATO'yu eleştirmek, savaş politikalarına karşı çıkmak, demokratik hakları kullanmak suç değildir" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da yapılan polis operasyonuna tepki göstererek, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi gerekçe edilerek siyasetçilerin, demokratik kitle örgütü temsilcilerinin ve sosyalistlerin gözaltına alınması kabul edilemez. NATO'yu eleştirmek, savaş politikalarına karşı çıkmak, demokratik hakları kullanmak suç değildir. Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren başta olmak üzere gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA