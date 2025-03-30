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DEM Parti'den Mahir Çayan ve Yoldaşlarına Anma Mesajı

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DEM Parti, Kızıldere'de yaşamını yitiren Mahir Çayan ve yoldaşlarını anarak, onların mücadele bayrağını yükselteceklerini ve halkların eşit, özgür bir arada yaşama mücadelesini sürdüreceklerini duyurdu.

(ANKARA) - DEM Parti'den yapılan açıklamada, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de yaşamını yitiren Mahir Çayan ve 9 yoldaşı anılarak, "Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada yaşaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceğiz" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından "Kızıldere'de katledilen devrimci ve sosyalist mücadelenin öncü isimlerinden Mahir Çayan ve yoldaşlarını, katledilişlerinin 53'üncü yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada yaşaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceğiz. Onların hayali olan özgür yaşamı ve barışı mutlaka inşa edeceğiz" paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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