Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Madımak, Adalet Sağlanmadığı Sürece Toplumsal Barışımızı Yaralayan Bir Hafıza Meselesidir"

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Madımak sadece geçmişte yaşanmış bir katliam değildir. Yüzleşilmediği sürece bugünümüze taşınan, adalet sağlanmadığı sürece toplumsal barışımızı yaralayan bir hafıza meselesidir" dedi.

Tuncer Bakırhan, Madımak Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Madımak Katliamı'nın 33. yılında, yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Madımak sadece geçmişte yaşanmış bir katliam değildir. Yüzleşilmediği sürece bugünümüze taşınan, adalet sağlanmadığı sürece toplumsal barışımızı yaralayan bir hafıza meselesidir. Sivas'ta hedef alınan yalnızca insanlar değil; birlikte yaşam irademiz, farklılıklarımızla bir arada olma umudumuz ve insanlık değerlerimizdi. Unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü hakikat olmadan adalet, adalet olmadan da gerçek bir barış mümkün değildir."

Kaynak: ANKA