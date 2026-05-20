Haberler

Dem Parti'den Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli Hakkında Suç Duyurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Kızılay Derneği Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medyada kadınlara yönelik cinsiyetçi paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, sosyal medya üzerinden kadınlarla ilgili cinsiyetçi paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Kızılay Derneği Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli'nin, "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Kızılay Derneği Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medya üzerinden kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle Beydilli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin paylaşımı; kadınların kamusal yaşamdan dışlanmasını, çalışma yaşamından çekilmesini ve toplumsal eşitlikten mahrum bırakılmasını savunan içeriktedir. Bu söylem; kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaları teşvik eden ve toplumsal zeminde suç teşkil eden eylemleri meşrulaştıran bir mahiyet taşımaktadır. Bu yanıyla şüphelinin TCK m. 214 amir hükmünde yer alan suç fiillerini işlediği açıktır. Ayrıca şüpheli tarafından gerçekleştirilen paylaşımın, TCK 217, TCK 217/A suç tipleri yönünden de değerlendirilerek, bu suçlara ilişkin de cezalandırılması talebiyle iddianame tanzimi gerekmektedir."

Kadınlara yönelik ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin yaptırımsız bırakılması, benzer söylemlerin yaygınlaşmasına, toplumsal meşruiyet kazanmasına ve kadınlara yönelik şiddetin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu yanıyla şüphelinin paylaşımının milyonlarca etkileşim aldığı, geniş kitlelere ulaştığı ve kurumsal pozisyonu nedeniyle kamuoyu üzerinde etkili olduğu gözetildiğinde, yargı organlarına duyulan güvenin tesisi ve Anayasal ve uluslararası yükümlülükler bakımından etkin ve etkili biçimde yürütülecek soruşturma akabinde iddianame tanzimi yargısal zarurettir."

Kaynak: ANKA
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

Tarihi maça dualarla uğurlandılar
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı

Kadın sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada
Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da trafik bir anda kilitlendi
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

İmzalar atıldı: Beşiktaş'tan Trabzon'a
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Aralarında Türkler de var