DEM Parti'den isim ve kadro değişikliği iddialarına yanıt

Bazı basın yayın organlarında DEM Parti'nin adını değiştireceği, yeni isimde "Demokratik Cumhuriyet" ifadesinin yer alacağı, bileşen yapıların kapatılacağı ve eş genel başkanların değişeceği yönünde iddialar yer almıştı. Haberlerde Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın görevine devam edeceği, ancak kadrolarda yenilenmeye gidileceği öne sürülmüştü.

"YETKİLİ KURULLARDA DEĞERLENDİRME YAPILMADI"

DEM Parti tarafından paylaşılan bilgi notunda ise bu iddiaların parti organlarında gündeme gelmediği belirtildi. Açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

