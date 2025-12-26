Dem Parti:  Suriye'nin Humus Kentinde Bir Şii Camisinin Hedef Alındığı Bombalı Saldırıyı En Sert Biçimde Kınıyoruz

(ANKARA) - Dem Parti, Suriye'nin Humus kentinde bir Şii camisinin hedef alındığı bombalı saldırıyı kınadı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

" Suriye'nin Humus kentinde bir Şii camisinin hedef alındığı bombalı saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. İnanç mekanlarını ve sivilleri hedef alan bu tür saldırılar kabul edilemez. Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, IŞİD ve benzeri yapılar Ortadoğu halkları için hala ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu tehdit, yalnızca güvenlikçi yaklaşımlarla değil; halkların eşitliği, inanç özgürlüğü, demokratik katılım ve barış temelinde ortak bir mücadeleyle bertaraf edilebilir. DEM Parti olarak; etnik kimliği, inancı ya da mezhebi ne olursa olsun tüm halkların eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabildiği, çoğulcu, demokratik ve barışçıl bir Suriye'nin inşasını savunmaya devam edeceğiz.

Şiddeti ve mezhepçi saldırıları reddediyor; halklar arası dayanışmayı, diyaloğu ve ortak yaşam iradesini büyütmenin tarihsel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılara karşı bölge halklarının ortak mücadelesi ve uluslararası dayanışma hayati önemdedir."