Dem Parti'den Dünya Anadili Günü Mesajı: Ana Dili Bir Halkın Varlık Nedeni ve Temel Haktır

DEM Parti, Dünya Anadili Günü'nde anadilin önemine vurgu yaparak tüm halkların bu özel günü kutladığını belirtti. Parti, 11 dilde mesaj paylaştı.

(ANKARA) - DEM Parti, Dünya Anadili Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Anadili bir halkın varlık nedeni ve temel haktır. Tüm halklarımızın Dünya Anadili Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından, 11 dilde Dünya Anadili Gününe ilişkin mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Ana dili bir halkın varlık nedeni ve temel haktır. Tüm halklarımızın Dünya Anadili Günü'nü kutluyoruz" denildi.

