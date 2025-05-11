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DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik Kalp Krizinden Vefat Etti

DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik Kalp Krizinden Vefat Etti
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DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Parti, Tekik'in mücadeleci kişiliği ve halkına duyduğu bağlılıkla anılacağını belirtti.

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik'i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla partimiz için çok değerli bir yol arkadaşıydı. Kendisine rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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