DEM Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Ankara büyükşehir belediye başkan adayının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu bildirdi.

Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıkladı.

Partisinin bazı bölgelerdeki aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde "kent uzlaşısı" kapsamında ortak aday belirlediklerini ifade etti.

Doğan, Adana ve İzmir büyükşehir belediyeleri ile İstanbul'un bazı ilçeleri için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

DEM Parti'nin 8 büyükşehirde başkan adayları şunlar:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Celalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer

Malatya Büyükşehir Belediyesi Abdulvahap Ekim ve Sevim Şimşek Bayram

Bursa Büyükşehir Belediyesi İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa

Konya Büyükşehir Belediyesi Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Naif Kanat.