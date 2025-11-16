DEM Parti, Ahmet Kaya'yı 25. Yılında Andı

(ANKARA) - Dem Parti, Ahmet Kaya'yı ölümünün 25'inci yılında, "Kürt halkının, emekçilerin, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren herkesin sesi olan Ahmet Kaya, hakikati söylemekten, kimliğini ve dilini savunmaktan asla geri durmadı. Sürgünde geçen son yılları, bu topraklardaki ayrımcılığın ve baskının acı bir hatırlatıcısıdır" paylaşımıyla andı.

DEM Parti, 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'yı ölümünün 25. yıl dönümünde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla andı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük sanatçı Ahmet Kaya'yı aramızdan ayrılışının 25'inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Kürt halkının, emekçilerin, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren herkesin sesi olan Ahmet Kaya, hakikati söylemekten, kimliğini ve dilini savunmaktan asla geri durmadı. Sürgünde geçen son yılları, bu topraklardaki ayrımcılığın ve baskının acı bir hatırlatıcısıdır. Bugün şarkıları hala yasaklara ve adaletsizliğe karşı direnenlerin ortak dilidir. Ahmet Kaya'nın mirası, en büyük düşü olan halkların kardeşliğine, barışa ve demokratik bir geleceğe olan inancımızı büyütmeye devam ediyor."