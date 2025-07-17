Defne'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Defne'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
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Hatay'ın Defne ilçesinde S.D. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

S.D. (24) idaresindeki 31 D 4910 plakalı otomobil, Çekmece mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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