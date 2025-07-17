Defne'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde S.D. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
S.D. (24) idaresindeki 31 D 4910 plakalı otomobil, Çekmece mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel