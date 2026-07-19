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Eskişehir'de çukura düşen dana AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Eskişehir'de definecilerin kazdığı çukura düşen dana, AFAD ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda, defineciler tarafından kazıldığı iddia edilen çukura düşen dana, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan vatandaşlar, bir dananın derin çukurda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle mahalle sakinlerinin desteğiyle iş makinesi kullanarak olay yerine ulaşım sağladı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu çukurdan zarar görmeden çıkarılan dana, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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