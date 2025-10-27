Haberler

Define Vaadiyle 15 Kişiyi Dolandıran Çeteye Operasyon

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, arazi sahiplerini define olduğuna inandırarak 13 milyon TL dolandıran çeetin 34 üyesinden 15'i tutuklandı. Şüpheliler, arazilerde değersiz malzemeleri define olarak gösterip mağdurlardan para talep ediyordu.

ANKARA merkezli 5 ilde, arazi sahiplerini arazilerinde define olduğuna inandırarak 15 kişiyi 13 milyon TL dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta, arazi sahiplerini, arazilerinde define olduğuna inandırarak dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 34 şüpheli, 4 ay boyunca yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin telefon ve bilgisayarlara da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

ARAZİYE GÖMÜP, TARİHİ ESER DİYE KANDIRDILAR

Kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan şüphelilerin, önceden ilanlardan tespit ettikleri bazı vatandaşların arazilerine değeri olmayan malzemeler gömdükleri, daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçerek, arazilerinde define olabileceğini söyledikleri belirlendi. Şüpheliler arazi sahiplerine, sözde asırlık define haritaları olduğunu ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürdü.

KAZMA KÜREK VERİP KAZDIRDILAR

Çete üyelerinin arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip mağdurun eline kazma kürek verip yeri kazdırdıklarını belirlendi. Kazı sonucu bulunan tarihi eser olduğunu öne sürdükleri malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılan şüphelilerin, sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istedikleri tespit edildi.

YÜKSEK FİYATA SATILACAĞINI SÖYLEYİP, PAY İSTEMİŞLER

Sözde tarihi eserlerin definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyerek pay isteyen şüphelilerin, arazilerden malzemeleri çıkardıktan sonra ikinci aşamaya geçtikleri ifade edildi. Mağdurların, 'Tarihi eser uzmanı' olarak tanıtan çete üyeleriyle görüştürüldüğü, malzemeleri uzmanların incelediklerini ve yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söyledikleri bildirildi.

HİKAYELER UYDURMUŞLAR

Ayrıca şüphelilerin, sözde eserlerle ilgili kıymet arttırıcı hikayeler uydurarak, milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu dedikleri ve değer artırmaya çalıştıkları da belirlendi.

Çete üyelerinin, bu yöntemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı, 19'u adli kontrol kararıyla bırakıldı.

