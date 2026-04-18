Isparta'da Dedegöl Dağı kamp ve dağcılık tutkunlarını ağırlıyor

Güncelleme:
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde 2 bin 998 metre yüksekliği ile Dedegöl Dağı, kamp ve dağcılık tutkunları için eşsiz bir mekan sunuyor. Kızıldağ Milli Parkı ve Melikler Yaylası'nın güzellikleri ile öne çıkan bölge, doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Dedegöl Dağı'nın eşsiz heybeti ve yüksekliğinin yanı sıra içerinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı ve bilim insanlarının yaptıkları ölçümlere göre, "en karanlık bölge" olan Melikler Yaylası ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Toros Dağları'nın önemli zirvelerinden olan Dedegöl Dağı'nın farklı açılardan çekilen dron görüntüleri, bölgenin doğal zenginliğini yansıtıyor.

Bölge, dağcılık ve kamp tutkunlarının yanı sıra doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de önemli bir rota oluşturuyor.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi

Şişeyle imtihanını kendi de unutmamış! Şara'dan Antalya'da bomba espri
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor

Ünlü zincir market, en büyük rakiplerinden birini satın alıyor
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı