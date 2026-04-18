Isparta'da Dedegöl Dağı kamp ve dağcılık tutkunlarını ağırlıyor

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde bulunan 2 bin 998 metre rakımlı Dedegöl Dağı, kamp ve dağcılık tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Dedegöl Dağı'nın eşsiz heybeti ve yüksekliğinin yanı sıra içerinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı ve bilim insanlarının yaptıkları ölçümlere göre, "en karanlık bölge" olan Melikler Yaylası ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Toros Dağları'nın önemli zirvelerinden olan Dedegöl Dağı'nın farklı açılardan çekilen dron görüntüleri, bölgenin doğal zenginliğini yansıtıyor.

Bölge, dağcılık ve kamp tutkunlarının yanı sıra doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de önemli bir rota oluşturuyor.