DEAŞ Üyesi Tutuklandı
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Eskişehir'de DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadında yer alan bir Irak uyruklu şahıs, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadında yer alan ve saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel