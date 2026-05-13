Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 4 yıl 2 ay hapis

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, G.Y'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen A.Ç. tarafından "havlu ücreti" adı altında banka hesabına gönderilen 500 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı belirtildi.

Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle görüşme kaydı tespit edilen G.Y'nin, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık G.Y, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Örgüte finans temin etmedim. Örgütle irtibatım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık G.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
