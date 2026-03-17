Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunan materyal ve doküman incelemeye alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.