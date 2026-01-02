Haberler

Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede (2)

Muğla merkezli düzenlenen terör operasyonunda 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

