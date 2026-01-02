Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede (2)
Muğla merkezli düzenlenen terör operasyonunda 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel