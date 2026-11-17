DEAŞ'e yönelik İzmir'deki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de DEAŞ'e yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka suçtan ceza infaz kurumunda olduğu, diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İZMİR'de, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.