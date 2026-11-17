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İZMİR'de, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı