Haberler

DMM'den Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyona dair yapılan resmi açıklamaların dikkate alınmasını ve kötü niyetli paylaşım yapılmamasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

DMM'den yapılan açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
500

