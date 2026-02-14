Sivas merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Sivas merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Sivas ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.