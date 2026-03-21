Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ildeki operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ü tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 29 ilde 139 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

İki hafta süren operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
