DBP, Suriye'deki Alevi Katliamlarına Karşı Uluslararası Sorumluluk Çağrısı Yaptı

(ANKARA) - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından, Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Alevilere dönük katliamların son bulması ve yeni katliamların gerçekleşmemesi için ulusal ve uluslararası demokratik kamuoyunu sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DBP'nin sosyal medya hesabında, Suriye'nin Humus kentinde bir Bedevi çiftin öldürülmesiyle başlayan olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de yaşayan Alevilerin geçici Şam yönetiminin görevlendirildiği tarihten bugüne ağır saldırı ve katliamlarla karşı karşıya olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Evleri işaretlenen, ağır işkence ve hakaretlere maruz bırakılan, inancı aşağılanan Aleviler, 21. yüzyılda inanç kimlikleri yüzünden katlediliyor. Cihadist çete grupların öncülüğünde ve geçici hükümetin bilgisi dahilinde yürütülen katliamla birlikte, Alevi kadınlar kaçırılıyor, mülklerine el konuluyor. Yaşam hakkını hedef alan bu saldırılar karşısında ve 10 Mart katliamının faillerinin cezasız bırakılması sebebiyle sokaklarda protesto eylemi gerçekleştiren Aleviler en meşru ve haklı taleplerini dile getirdiler. Ağır savaş sürecinin yaşandığı Suriye'de Alevilere dönük bu zihniyet aynı zamanda bütün farklı kimliklerin de aynı tehlikelerle karşı karşıya olduğunun/olacağının bir göstergesidir. Tekçiliğin, inkarın merkezi haline getirilmeye çalışılan Suriye ve Orta Doğu hem tarihsel olarak hem de güncel olarak kültürlerin, kimliklerin ve inançların zenginliğine beşiklik ve tanıklık etmiştir. Bütün Suriye halklarının umutla ve özlemle beklediği, mücadelesini verdiği eşit, özgür ve ortak yaşam geçici hükümet ve ona bağlı cihadist çeteler eliyle engellenmekte ve yerine; tekçi, baskıcı, cinsiyetçi bir sistem inşa edilmeye çalışılmaktadır. Krizler, savaşlar ve çatışmalar girdabı içinde yer alan Orta Doğu'yu derin kaostan çıkaracak, halklar ve inançlara istikamet belirleyecek tek pusulanın Rojava modeli olduğu artık tüm dünyanın dahi kabul ettiği bir gerçektir. Suriye'de yaşayan bütün toplumsal dinamiklere ilham kaynağı olan bu modelin Suriye'nin tamamında pratiğe geçmesi, barış ve huzurun sağlanması açısından hayati bir önem taşımaktadır.

DBP olarak Alevilere dönük katliamların son bulması ve yeni katliamların gerçekleşmemesi için ulusal ve uluslararası demokratik kamuoyunu sorumluluk almaya çağırıyoruz. Alevi katliamının tüm faillerinin yargılanması, Suriye'de eşit ve ortak bir yaşamın inşası için gereken tüm adımların hızlıca atılması çağrısında bulunuyoruz."