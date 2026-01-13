Haberler

Dbp: Gözaltılar, İktidarın Kürt Halkının İradesine ve Demokratik Dayanışma Ruhuna Tahammülsüzlüğünün En Somut Göstergesidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokratik Bölgeler Partisi, Mardin'de yaşanan ev baskınları ve gözaltılara dair yaptığı açıklamada, bu eylemleri iktidarın Kürt halkına yönelik tahammülsüzlüğü olarak değerlendirdi. Gözaltına alınanların Halep'te yaşanan saldırılara karşı protesto eylemlerine katıldıkları için hedef alındıkları belirtildi.

DBP, Mardin'de yaşanan ev baskınları ve gözaltılara ilişkin, "Gözaltılar, iktidarın Kürt halkının iradesine ve demokratik dayanışma ruhuna tahammülsüzlüğünün en somut göstergesidir. Gözaltına alınan parti çalışanlarımız ve halkımız Halep'te Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırılara karşı insani ve siyasi sorumluluğunu yerine getirerek protesto eylemlerine katıldığı için hedef alınmışlardır" açıklamasında bulundu.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, DBP'nin Mardin Kızıltepe İlçe Eş Başkanı Metin Aslan'ın evine yapılan baskın ve yaşanan gözaltılara tepki gösterildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah Qoser İlçe Eşbaşkanımız Metin Aslan'ın evine yapılan baskın ve akabinde gelişen gözaltılar, iktidarın Kürt halkının iradesine ve demokratik dayanışma ruhuna tahammülsüzlüğünün en somut göstergesidir. Gözaltına alınan parti çalışanlarımız ve halkımız Halep'te Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırılara karşı insani ve siyasi sorumluluğunu yerine getirerek protesto eylemlerine katıldığı için hedef alınmışlardır.

Rojava ve Halep'teki halkımızın kaderini kendi kaderinden ayırmayan halkımızın demokratik tepkisi suç değil, onurdur! Aynı sabah saatlerinde birçok merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ev baskınları ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması, sistematik bir siyasi soykırım operasyonudur. Bu operasyonlar, halkın meşru tepkisini sindirme ve toplumsal muhalefeti kelepçeleme girişimidir.

Demokratik Bölgeler Partisi olarak vurguluyoruz: Halkımızın haklı davasını ve sınır tanımayan dayanışma bilincini hiçbir saldırı geriletemez. Başta Qoser'deki arkadaşlarımız olmak üzere, hukuksuz şekilde gözaltına alınan tüm yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı