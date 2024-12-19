Dazkırı'da 'Bir konu bir konuk' Projesi Devam Ediyor
Dazkırı Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa katılım yüksek oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan etkinlikte, Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu dini söyleşide bulundu.
Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.
Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan program, konuk olan Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nun dini söyleşisiyle devam etti.
Programın ardından Kervancıoğlu'na hediye takdim edildi.