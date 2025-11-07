Davutoğlu'ndan Mülakat Sistemi Eleştirisi

(ANKARA) -Mülakat sistemine ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ehliyet ve liyakatın yerine nepotizm ve kayırmacılığı koyduğunuzda; umutsuz milyonların, bozuk bir sistemin ve ehliyetsiz kadroların elinde mutant bir devlet düzeni ortaya çıkar." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mülakat sisteminde yaşananlara dikkati çekti. Davutoğlu, paylaşımında Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında 93 puan alarak İzmir 1'incisi, Türkiye 6'ncısı olmasına rağmen mülakat nedeniyle elenen Salih Hızarcı'nın yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı.

Davutoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün bir babanın feryadını duydum… Bu baba, Orhan Bey'di. Evladının yaşadığı mağduriyet karşısındaki haykırışı ve 'Sizin döneminizi arıyoruz, Sayın Başbakanım.' sözleri hala zihnimde yankılanıyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Hızarcı ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yaptığını belirten Davutoğlu, "Annesi Gülseren Hızarcı ve babası Orhan Hızarcı ile de görüşerek, hem Salih'in hem de milyonlarca mülakat mağduru vatandaşımızın yaşadığı adaletsizliği gündemde tutacağımızı ve çözüm için gerekli adımları atacağımızı ifade ettik." dedi.

Mülakat sistemini eleştiren Davutoğlu, "Ehliyet ve liyakatın yerine nepotizm ve kayırmacılığı koyduğunuzda; umutsuz milyonların, bozuk bir sistemin ve ehliyetsiz kadroların elinde mutant bir devlet düzeni ortaya çıkar." ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu, açıklamasının sonunda ise liyakatli gençlerin umudunu diri tutacaklarını vurgulayarak şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bu çökmüş sistemi, Salih gibi mülakatlarda elenerek meslekleri dışında işler yapmak zorunda kalan milyonlarca liyakatli gençle birlikte yeniden inşa edeceğiz."