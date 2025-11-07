Haberler

Davutoğlu'ndan Mülakat Sistemi Eleştirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mülakat sistemini eleştirerek, liyakat yerine nepotizm ve kayırmacılığın hakim olduğunu vurguladı. Salih Hızarcı'nın yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

(ANKARA) -Mülakat sistemine ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ehliyet ve liyakatın yerine nepotizm ve kayırmacılığı koyduğunuzda; umutsuz milyonların, bozuk bir sistemin ve ehliyetsiz kadroların elinde mutant bir devlet düzeni ortaya çıkar." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mülakat sisteminde yaşananlara dikkati çekti. Davutoğlu, paylaşımında Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında 93 puan alarak İzmir 1'incisi, Türkiye 6'ncısı olmasına rağmen mülakat nedeniyle elenen Salih Hızarcı'nın yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı.

Davutoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün bir babanın feryadını duydum… Bu baba, Orhan Bey'di. Evladının yaşadığı mağduriyet karşısındaki haykırışı ve 'Sizin döneminizi arıyoruz, Sayın Başbakanım.' sözleri hala zihnimde yankılanıyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Hızarcı ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yaptığını belirten Davutoğlu, "Annesi Gülseren Hızarcı ve babası Orhan Hızarcı ile de görüşerek, hem Salih'in hem de milyonlarca mülakat mağduru vatandaşımızın yaşadığı adaletsizliği gündemde tutacağımızı ve çözüm için gerekli adımları atacağımızı ifade ettik." dedi.

Mülakat sistemini eleştiren Davutoğlu, "Ehliyet ve liyakatın yerine nepotizm ve kayırmacılığı koyduğunuzda; umutsuz milyonların, bozuk bir sistemin ve ehliyetsiz kadroların elinde mutant bir devlet düzeni ortaya çıkar." ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu, açıklamasının sonunda ise liyakatli gençlerin umudunu diri tutacaklarını vurgulayarak şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bu çökmüş sistemi, Salih gibi mülakatlarda elenerek meslekleri dışında işler yapmak zorunda kalan milyonlarca liyakatli gençle birlikte yeniden inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.