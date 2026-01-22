Haberler

Davutoğlu:  Albayrak, Türküyle, Kürdüyle Bütün Bir Milletin Bayrağıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA Ligi maçında Türk bayrağıyla donatılan stadyumu paylaştı ve taraftarların birlik içinde bayrağı dalgalandırdığını vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA Ligi maçında Türk bayrağıyla donatılan stadyumu paylaştı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak; Türküyle, Kürdüyle bütün bir milletin bayrağıdır. Şu anda stadyumu kırmızı-beyaz renklerle donatıp dünyaya bayrağımızı gösteren on binlerce taraftar, yanı başındakinin etnik ya da mezhebi kimliğini sormuyor; aynı aşk ve muhabbetle albayrağı dalgalandırıyor! Bu gece stadyumu takım bayrağıyla değil, albayrağımızla donatarak anlamlı bir mesaj veren taraftarlara selam olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular