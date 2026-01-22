Davutoğlu:  Albayrak, Türküyle, Kürdüyle Bütün Bir Milletin Bayrağıdır

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA Ligi maçında Türk bayrağıyla donatılan stadyumu paylaştı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak; Türküyle, Kürdüyle bütün bir milletin bayrağıdır. Şu anda stadyumu kırmızı-beyaz renklerle donatıp dünyaya bayrağımızı gösteren on binlerce taraftar, yanı başındakinin etnik ya da mezhebi kimliğini sormuyor; aynı aşk ve muhabbetle albayrağı dalgalandırıyor! Bu gece stadyumu takım bayrağıyla değil, albayrağımızla donatarak anlamlı bir mesaj veren taraftarlara selam olsun!" ifadesini kullandı.