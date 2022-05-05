Davutoğlu'ndan Enflasyon Tepkisi: "Bu İktidarın Vatandaşlara Verebileceği Tek Müjde Artık Seçim Haberidir" - Haberler

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Davutoğlu'ndan Enflasyon Tepkisi: "Bu İktidarın Vatandaşlara Verebileceği Tek Müjde Artık Seçim Haberidir"

ANKA - Merve Güven - Güncel
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Davutoğlu'ndan Enflasyon Tepkisi: 'Bu İktidarın Vatandaşlara Verebileceği Tek Müjde Artık Seçim Haberidir'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili “Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamları ile Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyona sahip altıncı ülke haline geldiğini belirtti.

Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"TÜİK'in açıkladığı %70'lik TÜFE ve %122 ÜFE enflasyonu ile dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke haline geldik. Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur."

ANKA / Merve Güven - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Enflasyon, Güncel, Haberler

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